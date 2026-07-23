Adana’da pes dedirten hırsızlık! Bali’ye tatile gitti: Evinin çalındığını öğrendi

"ÇOK FAZLA GETİR GÖTÜR YAPMAK İSTEMEDİK"

Gazetecilere konuşan Burcu Güven, taşınabilir evinin biran önce bulunmasını istediğini anlatarak, "Ocak ayında tiny house aldık ve aldığımız yerde bıraktık. Arsadaki yerimiz hazır olmadığı için çok fazla getir-götür yapmak istemedik. Bize anlatılana göre 7 Haziran'da çalınmış. Ben arkadaşımla konuşurken 'tiny house için çok güzel şeyler aldım' dedim. O da 'Burcu hayırlı olsun, arsaya götürmüşsünüz, yerinde yok' deyince çalındığını öğrendim" dedi.