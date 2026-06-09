Adana’da platonik aşk dehşeti! Genç kadını sokak ortasında bıçakladı: O anlar kameralara yansıdı

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S., bir süredir ilgi duyduğu öne sürülen Nursel S. ile sokakta karşılaştı. Ramazan S., yanında bulunan bıçakla genç kadına saldırdı.