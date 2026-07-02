Haberler Yaşam Haberleri Adana'da sertifika sevinci: 213 kursiyer ile 40 geleneksel el sanatları kursiyeri eğitimlerini tamamladı
Giriş Tarihi: 2.07.2026 09:38 Son Güncelleme: 2.07.2026 09:39

Adana'da sertifika sevinci: 213 kursiyer ile 40 geleneksel el sanatları kursiyeri eğitimlerini tamamladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1967 yılından bu yana dinlediği ve “Çukurova'nın yanık ve yüksek sesi” dediği Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı anısına düzenlenen saz, bağlama, gitar, piyano ve geleneksel el sanatları kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da sertifika sevinci: 213 kursiyer ile 40 geleneksel el sanatları kursiyeri eğitimlerini tamamladı
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Adana'nın Sarıçam Belediyesi ile Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde, Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde düzenlenen "Saz, bağlama, gitar, piyano ve geleneksel el sanatları kursları" sona erdi. Bu yıl "Sanatla Geçen Bir Ömür Gelecek Nesillere İlham Oluyor" temasıyla, Adanalı merhum sanatçı Cahit Seyhanlı anısına düzenlenen programda, 213 kursiyer ile 40 geleneksel el sanatları kursiyeri sertifikalarını aldı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nin sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda kültürel mirası yaşatan önemli bir değer olduğunu söyledi. Başkan Uludağ, "Bugün burada sadece kurslarımızın yılsonu heyecanını paylaşmıyoruz. Aynı zamanda Adana'mızın yetiştirdiği kıymetli sanatçılarımızdan merhum Cahit Seyhanlı'nın aziz hatırasını da yaşatıyoruz. Sanatçılarımıza vefa göstermek, onların eserlerini ve bıraktıkları kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sanata ve sanatçılara verdiği değerin bu anlayışın en önemli ilham kaynaklarından biri olduğunun altını çizen Başkan Uludağ "Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin, merhum Cahit Seyhanlı'ya duyduğu özel vefa ve sanatına gösterdiği kıymet, bu programın düzenlenmesindeki en önemli ilham kaynaklarımızdan biridir. Sayın genel başkanımız, Cahit Seyhanlı'nın Türk halk müziğine ve kültür hayatımıza sunduğu katkıları her zaman büyük bir takdirle karşılamış, hatırasının yaşatılmasına özel önem vermiştir" ifadelerini kullandı.

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Adana'da sertifika sevinci: 213 kursiyer ile 40 geleneksel el sanatları kursiyeri eğitimlerini tamamladı
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