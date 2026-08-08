Adana’da sevgili dehşeti! Yıllardır sistematik şiddet gören talihsiz kadın yaşadığı kabusu anlattı: ‘Saçımdan tutup…’

İddiaya göre, S.M birlikte yaşadığı erkek tarafından para kazanmadığı gerekçesiyle darbedildiğini ileri sürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının şiddete maruz kaldığı anlar yer aldı. Şiddet gördüğünü ileri süren kadın, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şahıs hakkında ise 5 Eylül tarihine kadar uzaklaştırma kararı verildi.
FUHUŞ İDDİASI KAN DONDURDU
Yaşadıklarını anlatan S.M, yıllardır sistematik şiddet gördüğünü öne sürerek şunları söyledi: "Beni kandırdı, her gün dövüyor. Beni zorla fuhşa zorluyor. Otelde çalışıyordum, orada bana vurup darp etti. O anların kamera kayıtları da var." S.M, birlikte yaşadığı kişinin sürekli kendisini başka erkeklerle görüşmeye zorladığını iddia ederek, "Sürekli başkalarıyla görüşmem için zorluyordu. Görüşmediğim için beni dövüyordu. Ben evden kaçtım. 5 yıldır birlikte yaşıyoruz." dedi.
"HEM PARAMI ALIYOR HEM DE BENİ DÖVÜYORDU"
Ekonomik olarak da baskı gördüğünü öne süren S.M, "Git para getir diyor. 'Para getirmezsen bu eve gelme' diyor. Beni fuhşa zorluyordu ama ben yapmıyordum. Gidip tekstilde çalışıyordum. Çalışıp kazandığım parayı ona veriyordum. Hem paramı alıyor hem de beni dövüyordu" ifadelerini kullandı.
"ÇOK KORKTUĞUM İÇİN İŞE GİTTİM"
Doğum yaptıktan kısa süre sonra da çalışmaya zorlandığını iddia eden Muhammed, "Kızım dünyaya geldi. Ben hastanedeydim ama beni zorla işe gönderdi. Çok korktuğum için işe gittim. Daha önce kameralara yansıyan görüntüler de var. Saçımdan tuttu ve beni merdivenlere attı" diye konuştu.