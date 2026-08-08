Adana’da sevgili dehşeti! Yıllardır sistematik şiddet gören talihsiz kadın yaşadığı kabusu anlattı: ‘Saçımdan tutup…’

FUHUŞ İDDİASI KAN DONDURDU



Yaşadıklarını anlatan S.M, yıllardır sistematik şiddet gördüğünü öne sürerek şunları söyledi: "Beni kandırdı, her gün dövüyor. Beni zorla fuhşa zorluyor. Otelde çalışıyordum, orada bana vurup darp etti. O anların kamera kayıtları da var." S.M, birlikte yaşadığı kişinin sürekli kendisini başka erkeklerle görüşmeye zorladığını iddia ederek, "Sürekli başkalarıyla görüşmem için zorluyordu. Görüşmediğim için beni dövüyordu. Ben evden kaçtım. 5 yıldır birlikte yaşıyoruz." dedi.

