Adana’da seyyar satıcı Zeynettin Delen 5 yıldır boşanmak için mücadele ediyor: Eşimin o sözü yüzünden...

"BOŞANIP YENİ BİR HAYAT SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"

Avukatın kendisinden boşanma davası için 100 bin lira talep ettiğini öne süren Delen, "Bu büyük bir mesele değil. Ortada miras yok, maaş yok, mal, mülk yok. Ben bu kadınla anlaşamıyorum ve boşanmak istiyorum. Kanun dışı bir şey yapmıyoruz. Bu durumun çözülmesini istiyorum. Boşanıp yeni bir hayat sürdürmek istiyorum, belki evlenirim. Kısmet olursa evlenirim, nereye kadar böyle devam edecek. Milyonlarca insan boşanıyor, biz boşanamıyoruz" diye konuştu.