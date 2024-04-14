Adana’da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

1 kişinin de yaralandığı olayda polis, katil zanlısını gözaltına aldı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Osman Asma (28) ve İzzet E. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında her iki şüpheli tabancalarla birbirlerine ateş açmaya başladı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Açılan ateşler sonucunda İzzet E. kalça kısmından, Osman Asma ise karın bölgesinden vuruldu. İzzet E., yaralı halde olay yerinden kaçarken Osman Asma kaçtığı esnada yere yığıldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Osman Asma ise yakınları tarafından taksi ile hastaneye kaldırıldı.

YAKALANDI

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Osman Asma hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise söz konusu şüpheliyi kaçtığı sırada bölgeye yakın bir ara sokak kıskıvrak yakaladı. Aynı zamanda yaralı olan şüpheli polis nezaretinde hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.