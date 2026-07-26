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Giriş Tarihi: 26.07.2026 00:53 Son Güncelleme: 26.07.2026 01:37

Adana'da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde 1 kadın ve 2 erkek uğradıkları silahlı saldırı sonucu tabancayla vurularak öldürüldü.

İHA
Adana’da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
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Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan O.A., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ADANA

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Adana'da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
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