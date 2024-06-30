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Giriş Tarihi: 30.6.2024 13:18 Son Güncelleme: 30.6.2024 13:24

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin önünde tabancayla vurularak ağır yaralanan 18 yaşındaki Kerim Kalır kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde 28 Haziran'da Kerim Kalır, evinin önünde bulunduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kerim Kalır, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalır'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere Muş'a götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
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