Adana’da sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüştü: Cinayetin sebebi kan dondurdu! Meğer 4 bin TL...

'BİR ANDA OLDU'

Güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini mercek altına alan polis, söz konusu şüphelinin izini buldu. Seyhan İlçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde katil zanlısı gezindiği sırada yakalandı. Cinayeti itiraf eden şüpheli "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dediği öğrenildi.