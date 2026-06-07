Adana’da sokak ortasında dehşet saçmıştı: Katil zanlısı 550 saatlik güvenlik kamerası inceleme sonrası yakalandı!

Olay, 24 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Bişar Oğuz ile Cumali Kocabey sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Bişar Oğuz, belinden çıkardığı tabancayla Kocabey'e ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla Cumali Kocabey sırtından, yanındaki arkadaşı Doğan Toprak (26) ise ayağından vurularak yere yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kocabey ve Toprak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Cumali Kocabey, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Doğan Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi.