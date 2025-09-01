Adana’da su borusu patladı, cadde göle döndü: Vatandaşlardan belediyeye tepki...

"BİR ÇARE BULUNMALI"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sisli, "Burada ve Adana'nın bazı yerlerinde sorun yaşıyoruz. Kıyıboyu Caddesi'nde de yağmur sonrası iş yerlerini su basıyor. Buralara bir çare bulmamız lazım" dedi.

Esnaf Abdullah Doğan ise "Her zaman ki rezilliğimiz. Sabahtan bu yana patlak boru ama ekipleri yeni geldi. Sürekli bu su borusu patlıyor. Bakım var diyorlar ama bakılma yok. Adana'nın bütün hepsinde bakım falan yok. Başa geldiler mi ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilmiyorlar. Kayıplar, soracak kimse yok" ifadelerini kullandı.