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Giriş Tarihi: 21.3.2023 01:33

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

AA
Adana’da suç örgütüne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin ilçede haksız menfaat sağlamak amacıyla vatandaşlara baskı yaptıkları, silahlanmaya çalıştıkları, ateşli silahla kasten adam öldürme ve kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen ekipler, adreslerini tespit ettikleri 16 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı, 9 ruhsatsız tabanca, 576 mermi, 5 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Mahkemeye gönderilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
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