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Giriş Tarihi: 11.06.2026 16:29

Adana'da şüpheli ölüm: 31 yaşındaki kadın düğününe 2 ay kala evinde ölü bulundu!

Adana'da görev yapan 31 yaşındaki İcra Müdür Yardımcısı B.T., işe gitmeyince şüphelenen arkadaşlarının ihbarıyla polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler genç kadının banyoda cansız bedenine ulaştı. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi işlemiyle kesinlik kazanacak.

İHA Yaşam
Adana’da şüpheli ölüm: 31 yaşındaki kadın düğününe 2 ay kala evinde ölü bulundu!
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Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi 80019 Sokak'ta bulunan Gündeşli Apartmanı'nın 3'üncü katındaki 9 numaralı dairede meydana geldi. Yüreğir Vergi Dairesinde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki kadın B.T. sabah işe gelmeyince arkadaşları telefonla onu aradı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ancak arkadaşları B.T.'ye ulaşamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen polis zili çaldı kapı bir türlü açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kilidi kırıp içeri girdi. Polisin evde yaptığı aramada genç kadın banyoda ölü bulundu.

DÜĞÜNÜNE 2 AY KALMIŞ

Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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