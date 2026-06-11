Adana’da şüpheli ölüm: 31 yaşındaki kadın düğününe 2 ay kala evinde ölü bulundu!

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ancak arkadaşları B.T.'ye ulaşamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen polis zili çaldı kapı bir türlü açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kilidi kırıp içeri girdi. Polisin evde yaptığı aramada genç kadın banyoda ölü bulundu.