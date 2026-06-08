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Giriş Tarihi: 8.06.2026 11:37

Adana'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu!

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 70 yaşındaki Gülsüm Girten ile 72 yaşındaki eşi Hasan Girten, komşuları tarafından evlerinde hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA Yaşam
Adana’da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu!
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Olay, ilçeye bağlı Dervişiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülsüm (70) ile eşi Hasan Girten'den (72) bir süre haber alamayan komşuları çifte telefonla aradı. Telefonlara cevap verilmemesi üzerine eve giden komşular, kapıyı açtıklarında yaşlı çifti hareketsiz halde buldu.

YAŞLI ÇİFT ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gülsüm ve Hasan Girten'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu!
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