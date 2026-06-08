Adana’da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu!

YAŞLI ÇİFT ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gülsüm ve Hasan Girten'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör