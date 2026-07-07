Adana’da tatlıcı dükkanını kurşunlamışlardı! Şüpheliler 300 saatlik görüntü sonucu yakalandı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırıyı haber alan Serdar K.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Serdar K.'nin iş yerinin, 20 Temmuz ve 5 Ekim'de de kurşunlandığı belirlendi. Saldırıların yaşandığı dönem Yusuf Can G.'nin, halasının oğlu Serdar K.'ye, "Bir sonraki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek. Dükkanınıza el bombası attıracağım. Ya o parayı vereceksiniz ya da tatlıcınız diye bir şey kalmayacak" mesajı gönderdiği belirtildi. Ayrıca bu iki saldırıyla ilgili 5 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.