Adana’da torbacı operasyonu! Uyuşturucu maddelerini tavan arasına gizlemişler: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüphelinin Seyhan ilçesi Barbaros, Kocavezir ve Şakirpaşa mahallelerindeki ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
TAVAN ARASINDA ZEHİR ZULASI
Adreslerde arama yapan polis, reçeteye tabi 5 bin 917 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ile 186 mermi ele geçirdi. Uyuşturucu etkili hapların, baskın yapılan iş yerinde tavan arasına gizlendiği görüldü.