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Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:04

Adana'da torbacı operasyonu! Uyuşturucu maddelerini tavan arasına gizlemişler: 4 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu etkili hapların, iş yerinin tavan arasına gizlendiği görüldü.

DHA Yaşam
Adana’da torbacı operasyonu! Uyuşturucu maddelerini tavan arasına gizlemişler: 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüphelinin Seyhan ilçesi Barbaros, Kocavezir ve Şakirpaşa mahallelerindeki ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

TAVAN ARASINDA ZEHİR ZULASI

Adreslerde arama yapan polis, reçeteye tabi 5 bin 917 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ile 186 mermi ele geçirdi. Uyuşturucu etkili hapların, baskın yapılan iş yerinde tavan arasına gizlendiği görüldü.

4 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da torbacı operasyonu! Uyuşturucu maddelerini tavan arasına gizlemişler: 4 tutuklama
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