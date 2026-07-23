Adana’da torbacı operasyonu! Uyuşturucu maddelerini tavan arasına gizlemişler: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüphelinin Seyhan ilçesi Barbaros, Kocavezir ve Şakirpaşa mahallelerindeki ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.