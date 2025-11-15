Adana’da trafik kazalarında 3 kişi öldü

İlk kaza D 400 karayolu üzeri Merkez Camii alt geçitte meydana geldi. Yunus Görecek (20) idaresindeki 34 RC 9533 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte geçip Bayram O.'nun kullandığı 34 LV 973 plakalı araç ile çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü Yunus Görecek ile ismi öğrenemeyen bir kadın hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü ise yaralandı.

ARAÇTAN ATLADI ÖLDÜ

Feke ilçesinde ise şarampole yuvarlanan otomobilin kapısından atlamaya çalışırken aracın altında kalan sürücü Tugay Yaşar (30) hayatını kaybetti.