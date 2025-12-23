Adana'da trafik magandaları bunu da yaptı: İşitme engelli genci takip edip acımasızca darbettiler!

Akılalmaz olay, geçtiğimiz cumartesi akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli Ömer A. (26), trafikte yol vermediği iddiasıyla dolmuş sürücüsü İ.T.(46) tarafından yaklaşık 5 kilometre takip edildi. Bir süre sonra ışıklarda işitme engelli gencin aracının önünü kesen dolmuş sürücüsü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs araçtan inip, 'bizim hastamız var sen böyle zikzak yaptın' diyerek tartışma başlattı.
'ENGELLİYİM' DEDİ, YUMRUK YEDİ
Bu sırada kulağındaki cihazı gösterip 'ben işitme engelliyim' diyen Ömer A.'ya şoför İ.T. yumruk atarken, yanındaki şahıs ise 'işine gelince işitme engelli oluyorsun, sen nasıl yapıyorsun' diyerek hakaret etti. Darp sonucu Ömer A.'nın kulağındaki 200 bin liralık işitme cihazı kırılırken çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirildi. Ömer A. da aracıyla bölgeden uzaklaştı. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN YUMRUK ATMIŞ
Ömer A., darp raporu alıp şoförden şikayetçi olurken polis ekipleri şoför İ.T.'yi kısa sürede gözaltına aldı.Poliste işlemleri yapılan şoför, ardından serbest bırakılırken ifadesinde ise, "Yol vermeme yüzünden takip ettim. Işıklarda inip konuşmaya gittik. El, kol hareketleri yapıyordu, bana saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için yumruk attım" dediği öğrenildi.
Ömer A. ise dolmuş sürücüsünden şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan Ömer A., "Beni takip edip darbettiler. Kulaklığıma zarar verdiler. Devletimin bu kişilere gerekli cezayı vermesini talep ediyorum" dedi.
"BU KİŞİLER ALKOLLÜ"
Ömer A.'nın babası Ercan A. da, "Benim işitme engelli oğlumu 5 kilometre takip edip, trafik ışıklarında yakalayıp darbettiler. Benim çocuğum işitme engelliyim demesine rağmen, 'işinize gelmeyince engelli olursunuz' deyip darbediyorlar. Bu adamlar araçlarında yolcu taşıyan insanlar. Bu insanlara devletimizin gerekli cezayı vermesini bekliyorum. Bugün bana, yarın başka bir engelliye bunu yapabilirler. Engellileri ötelersek ileride başka durumlar olabilir. Bu kişiler alkollü. Gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Benim çocuğumun cihazı kırıldı." ifadelerini kulandı.
