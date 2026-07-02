Adana’da tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı!

2 HIRSIZLIĞA DAHA KARIŞMIŞ

Restoran sahibi ve cami imamının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen şüphelinin, yakın tarihlerde bir otomobilden ses sistemi, tornavida takımı ve inşaat kulübesinden de sunta kesme makinesini çaldığı anlaşıldı. Şüphelinin son olarak Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ne gittiğini tespit eden polis, Karadaş'ı bisikletiyle gezdiği sırada yakaladı.