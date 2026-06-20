Adana’da uyuşturucu operasyonu! Otomobil kapısından kilolarca zehir çıktı: Şüphelinin söyledikleri pes dedirtti

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.T.'in (30) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitler neticesinde söz konusu şüpheli takibe alındı. B.T.'in kullandığı otomobilin önü kesilerek durduruldu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada sol arka kapıya tepki verdi.
BONZAİ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Polis arka kapıyı sökerek içerisinden 6 kilo 250 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi. Ele geçirilen hammaddeden 625 kilogram bonzai üretilebildiği bildirildi.
TUTUKLANDI
Emniyete götürülen B.T. sorugusunda, "Araçla düğüne gittim, uyuşturucu maddeden kesinlikle haberim yok" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.