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Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:06

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Otomobil kapısından kilolarca zehir çıktı: Şüphelinin söyledikleri pes dedirtti

Adana'da narkotik polisinin durdurduğu bir otomobilde, dedektör köpeğinin tepki verdiği kapıdan 6 kilo 250 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Adana’da uyuşturucu operasyonu! Otomobil kapısından kilolarca zehir çıktı: Şüphelinin söyledikleri pes dedirtti
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.T.'in (30) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitler neticesinde söz konusu şüpheli takibe alındı. B.T.'in kullandığı otomobilin önü kesilerek durduruldu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada sol arka kapıya tepki verdi.

BONZAİ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis arka kapıyı sökerek içerisinden 6 kilo 250 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi. Ele geçirilen hammaddeden 625 kilogram bonzai üretilebildiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen B.T. sorugusunda, "Araçla düğüne gittim, uyuşturucu maddeden kesinlikle haberim yok" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Otomobil kapısından kilolarca zehir çıktı: Şüphelinin söyledikleri pes dedirtti
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