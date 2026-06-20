Adana’da uyuşturucu operasyonu! Otomobil kapısından kilolarca zehir çıktı: Şüphelinin söyledikleri pes dedirtti

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.T.'in (30) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitler neticesinde söz konusu şüpheli takibe alındı. B.T.'in kullandığı otomobilin önü kesilerek durduruldu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada sol arka kapıya tepki verdi.