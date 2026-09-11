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Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:02

Adana'da villada yakalandılar: Azılı çift toplam 297 yıl hapis cezasıyla aranıyordu!

Adana’da polis ekipleri 208 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ayten S. (34) ile 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi Asım S.’yi (47), saklandıkları villaya yapılan baskında yakaladı.

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DHA
Adana’da villada yakalandılar: Azılı çift toplam 297 yıl hapis cezasıyla aranıyordu!
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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri 208 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ayten S. (34) ile 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi Asım S.'yi (47), saklandıkları villaya yapılan baskında yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 208 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ayten S. ile aynı suçtan 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi Asım S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, haklarında 'Karşılıksız çek düzenleme' suçundan toplam 5 milyon 200 bin lira idari para cezası da bulunan firari hükümlü çiftin, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari çifti gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayten S. ile Asım S. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi. (DHA)

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Adana'da villada yakalandılar: Azılı çift toplam 297 yıl hapis cezasıyla aranıyordu!
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