Adana’da vurup hastaneye götürdükleri genç hayatını kaybetmişti: Cinayetin sebebi ortaya çıktı! 5 şüpheli tutuklandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aradan geçen sürenin ardından F.B., arkadaşları Ö.F. (26), B.Y. (21) ve B.K. (23) ile birlikte Arslandağ'ın yaşadığı apartmanın önüne geldi. Bu sırada Arslandağ eve geldiği anda taraflar karşılaştı. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada F.B., tabanca ile ateş açtı. Arslandağ kanlar içerisinde yere yığıldı. F.B., yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte ağır yaralanan Arslandağ'ı özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslandağ hayatını kaybetti. Olayın ardından F.B., tanıdığı E.D.'yi (40) arayarak kendisini hastane yakınından aldırıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanede bulunan olayla bağlantılı 3 şahsı gözaltına aldı. Cinayet zanlısı F.B. ile kaçmasına yardımcı olan E.D. ise Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yakalandı.