Haberler Yaşam Haberleri Adana'da yakalanan hırsızın pişkinliği pes dedirtti! Görüntüleri izleyince bakın ne dedi...
Giriş Tarihi: 27.04.2026 10:32 Son Güncelleme: 27.04.2026 10:44

Adana'da farklı tarihlerde motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan şüpheli anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Tutuklanan şüphelinin, "Olay tarihlerinde belirtilen yerlere hiç gitmedim" dediği öğrenildi.

Olay, 14 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde geldi. M.K. (26) sokakta gezdiği sırada bir apartmanın bahçesine girip buradaki motosikletin gidon kilidini kırıp sürükleyerek götürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

TUTUKLANDI

Motosikletinin çalındığını fark eden A.G.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli M.K'nin bir hafta içerisinde 4 elektrikli bisiklet çaldığını tespit etti. Saklandığı evde yakalanarak emniyete götürülen M.K.'nin, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
