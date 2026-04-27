Adana’da yakalanan hırsızın pişkinliği pes dedirtti! Görüntüleri izleyince bakın ne dedi...

Motosikletinin çalındığını fark eden A.G.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli M.K'nin bir hafta içerisinde 4 elektrikli bisiklet çaldığını tespit etti. Saklandığı evde yakalanarak emniyete götürülen M.K.'nin, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da bir haftada 5 araç çalan hırsız tutuklandı: "Görüntülerdeki kişi bana benziyor" | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör