Adana’da yangın ihbarına giden itfaiye aracı refüje devrildi

3 İTFAİYE ERİ KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye erleri Veysel K. ile Fatih G. ve Muhammet Çağrı K., mesai arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.