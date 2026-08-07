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Giriş Tarihi: 7.08.2026 15:18 Son Güncelleme: 7.08.2026 15:56

Adana'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı refüje devrildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangına müdahaleye giderken itfaiye arazözü refüje devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan 3 itfaiye eri, mesai arkadaşlarının müdahalesiyle çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da yangın ihbarına giden itfaiye aracı refüje devrildi
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Adana D-400 kara yolu Kösreli mevkisinde öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Azizli Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale etmeye giden Veysel K. yönetimindeki 01 BT 457 plakalı itfaiye arazözü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

3 İTFAİYE ERİ KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye erleri Veysel K. ile Fatih G. ve Muhammet Çağrı K., mesai arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı refüje devrildi
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