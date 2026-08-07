Adana’da yangın ihbarına giden itfaiye aracı refüje devrildi

Adana D-400 kara yolu Kösreli mevkisinde öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Azizli Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale etmeye giden Veysel K. yönetimindeki 01 BT 457 plakalı itfaiye arazözü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.
3 İTFAİYE ERİ KURTARILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye erleri Veysel K. ile Fatih G. ve Muhammet Çağrı K., mesai arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.