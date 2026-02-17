Haberler Yaşam Haberleri Adana'da yaya geçidinde dehşet: Motosikletli cani çarpıp kaçtı! Mahmut bebek kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:05 Son Güncelleme: 17.02.2026 11:06

Adana'da yaya geçidinde dehşet: Motosikletli cani çarpıp kaçtı! Mahmut bebek kurtarılamadı

Adana'da yaya geçidinde motosiklet çarpması sonucu pusetteki 17 aylık bebek hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü kaçtı, Mahmut bebek ise Kayseri'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İHA Yaşam
Adana’da yaya geçidinde dehşet: Motosikletli cani çarpıp kaçtı! Mahmut bebek kurtarılamadı
  • ABONE OL

Olay, önceki gün saat 15.15 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki bir motosiklet, yaya geçidindeki bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

MİNİK MAHMUT KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mahmut bebek, çevredeki vatandaşlarca Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Mahmut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından annesi Hilal ve babası Mustafa Kemal Öztürk tarafından teslim alındı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kemal ve eşi Hilal Öztürk, oğullarını Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı ve sabır diledi. Polis ekiplerinin kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da yaya geçidinde dehşet: Motosikletli cani çarpıp kaçtı! Mahmut bebek kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz