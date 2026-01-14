Haberler Yaşam Haberleri Adana'da yeğen dehşeti: Sokak ortasında dayısını tabancayla vurdu!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 13:05

Adana'da Abdullah C., sokakta tartıştığı dayısı Aslan Taş'ı tabancayla bacağından vurup kaçtı.

DHA Yaşam
Akılalmaz olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah C., henüz belirlenemeyen nedenle dayısı Aslan Taş ile tartıştı. Bu sırada Abdullah C., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Taş, kanlar içinde yere yığılırken; şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taş, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışması başlattı.

