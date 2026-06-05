Adana’daki cani baba dehşetinde flaş: İfadesi ortaya çıktı! Oğlunu öldürüp başında beklemişti...

"UYUŞTURUCU VE KUMARDAN KURTARAMADIM"

Emniyetteki sorgusunda F.K., "Oğlum uyuşturucu bağımlısı, kumar borcu da var. Para istedi vermeyince tartıştık. Engellemeye çalıştım ama saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Oğlumu uyuşturucudan ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.