Haberler Yaşam Haberleri Adana’daki feci kaza bir aileyi dağıttı: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 24.05.2026 23:00

Adana’daki feci kaza bir aileyi dağıttı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da meydana gelen olayda, iki otomobil kafaya çarpıştı. Kazada araçta bulunan karı-koca hayatını kaybederken, çiftin 4 yaşındaki çocukları yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İHA Yaşam
Adana’daki feci kaza bir aileyi dağıttı: 2 ölü, 1 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. (29) yönetimindeki otomobil ile Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Muhammed Burak Çiçek ile araçta bulunan eşi Suzan Çiçek (28) olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin yaralanan 4 yaşındaki kızları D.B.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 yaşındaki D.B.Ç. ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesine ve araçta bulunan S.D. de Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ADANA #SARIÇAM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’daki feci kaza bir aileyi dağıttı: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA