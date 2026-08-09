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Giriş Tarihi: 9.08.2026 10:46

Adana'daki tünel faciasından acı haber: Ölü sayısı 2'e yükseldi!

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen tünel çalışması sırasında yaşanan göçükte ağır yaralanan işçi Bekir Çelik (57) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölü sayısı 2'e yükseldi.

DHA
Adana’daki tünel faciasından acı haber: Ölü sayısı 2’e yükseldi!
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Eğriçam Mahallesi'nde Adana ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi alanında dün tünel açma çalışması yapıldığı sırada göçük oldu. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 5 işçiden Necmettin Tok (55) hayatını kaybetti, Bekir Çelik ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. 3 işçi de kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bekir Çelik, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Çelik de bu sabah hayatını kaybetti. Böylece olayda, ölü sayısı 2'e yükseldi.

Soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

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Adana'daki tünel faciasından acı haber: Ölü sayısı 2'e yükseldi!
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