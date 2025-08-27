Adana’daki yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolunda bulunan Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşların da destek verdiği yangın ekiplerin yoğun mesaisi ile kontrol altına alındı

Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.