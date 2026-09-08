Haberler Yaşam Haberleri Adana'daki yangınlara 9 helikopter, 3 uçak, 112 araç ve 476 personelle müdahale edildi
Giriş Tarihi: 8.09.2026 16:20

Adana'daki yangınlara 9 helikopter, 3 uçak, 112 araç ve 476 personelle müdahale edildi

Adana'nın Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi'ndeki orman yangınında 7 ev kullanılamaz hale gelirken, Enizçakırı Mahallesi’ne sıçrayan yangında 40 ev ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 2 İHA, 1 TOMA 55 arazöz, 14 su tankeri 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 112 araç ve 476 personele müdahale ediliyor.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’daki yangınlara 9 helikopter, 3 uçak, 112 araç ve 476 personelle müdahale edildi
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Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alınırken, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Adana Valiliği de yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tedbir amaçlı Enizçakırı Mahallesi'nde 40 evin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, meydana gelen bu yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatılmış olup, devam etmektedir."

OSMANİYE KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

#ADANA #KOZAN

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Adana'daki yangınlara 9 helikopter, 3 uçak, 112 araç ve 476 personelle müdahale edildi
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