Adana’daki yangınlara 9 helikopter, 3 uçak, 112 araç ve 476 personelle müdahale edildi

Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alınırken, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Adana Valiliği de yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tedbir amaçlı Enizçakırı Mahallesi'nde 40 evin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, meydana gelen bu yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatılmış olup, devam etmektedir."

OSMANİYE KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.