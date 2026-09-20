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Giriş Tarihi: 20.09.2026 11:40

Adana'dan acı haber! Her yerde aranıyordu: Erol Coşkun’un cansız bedeni boş arazide bulundu!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan olay yürekleri burktu. Bir süredir hakkında haber alınamayan 35 yaşındaki Erol Coşkun'un cansız bedeni boş arsada bulundu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’dan acı haber! Her yerde aranıyordu: Erol Coşkun’un cansız bedeni boş arazide bulundu!
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Olay, sabah saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arsada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİN EROL COŞKUN'A AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun olduğu anlaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SARIÇAM #ADANA

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Adana'dan acı haber! Her yerde aranıyordu: Erol Coşkun’un cansız bedeni boş arazide bulundu!
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