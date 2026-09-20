Adana’dan acı haber! Her yerde aranıyordu: Erol Coşkun’un cansız bedeni boş arazide bulundu!

CANSIZ BEDENİN EROL COŞKUN'A AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun olduğu anlaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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