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Giriş Tarihi: 8.6.2023 10:03 Son Güncelleme: 8.6.2023 10:20

Adana’dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Adana'da ilk hac kafilesi, dualarla uğurlandı. Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde Vali Elban, kutsal topraklara giderek hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarına hitaben kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Hac ibadetinin dinimizin önemli şartlarından biri olduğunu dile getiren Vali Elban, “Yüzlerce müracaatçı arasında nasibi açık olan insanlarsınız. Bu anlamda Allah katında kendinizi kutlu ve bahtiyar hissetmelisiniz.” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hac mevsimi, iklim şartları ve oradaki kalabalık dolayısıyla da bu ibadetin aynı zamanda meşakkatli de olabileceğini belirten Vali Elban, "Orada en önemli şey temel, farz olan ibadetler dışında olabildiğince bütün ziyaretleri ve ibadetleri yapabilmek.

Tüm bunları yaparken hiç unutmamız gereken şey sabırlı olmak, anlayışlı olmak. Kim çok sabrederse kim çok anlayışlı olursa kazançlı çıkacak olan odur. İnşallah umduğumuz gibi sıkıntısız bir hac ziyareti yaparsınız. Allah tüm dileklerinizi hayırlısıyla nasip etsin. Gittiğinizde de mutlaka Peygamber Efendimize de bizden selam götürün. Dualarınızda bizleri de eksik etmeyin. Yolunuz açık olsun. Rabbim sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin" dedi.

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Adana’dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
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