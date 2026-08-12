Adana’nın kavurucu sıcağı hırsızı ele verdi: 100 çeyrek altın ve para çalmışlardı!

Adana'da 30 yaşındaki O.Ö. ile 17 yaşındaki M.U.K., İbrahim Ü.'nün müstakil evine girdi. Hırsızlar evin yatak odasında bulunan çelik kasayı açarak içindeki 600 bin lira nakit para ile 100 çeyrek altını çalıp kayıplara karıştı. Ev sahibini şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlardan M.U.K.'nin evin kapısın açmaya çalışırken terlediği bu yüzden önce kaskını daha sonra tişörtünü çıkardığı bu sayede kimliğini ele verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.U.K., sorgusunda O.Ö. ile birlikte hırsızlık yaptığını kabul ederek suçunu itiraf etti. 2 suç ortağı O.Ö., ve M.U.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.