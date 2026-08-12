Adana’nın kavurucu sıcağı hırsızı ele verdi: 100 çeyrek altın ve para çalmışlardı!

Adana'da 30 yaşındaki O.Ö. ile 17 yaşındaki M.U.K., İbrahim Ü.'nün müstakil evine girdi. Hırsızlar evin yatak odasında bulunan çelik kasayı açarak içindeki 600 bin lira nakit para ile 100 çeyrek altını çalıp kayıplara karıştı. Ev sahibini şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlardan M.U.K.'nin evin kapısın açmaya çalışırken terlediği bu yüzden önce kaskını daha sonra tişörtünü çıkardığı bu sayede kimliğini ele verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.U.K., sorgusunda O.Ö. ile birlikte hırsızlık yaptığını kabul ederek suçunu itiraf etti. 2 suç ortağı O.Ö., ve M.U.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.
26 DAKİKA BOYUNCA TER DÖKTÜ…
Olay, 24 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ü.'nün evine gelen kasklı 2 şüpheli, önce evin etrafını kontrol etti. Evde kimsenin olmadığını anlayan 2 hırsız, motosiklette bulunan levyeyi alıp kapıyı açmaya çalıştı. Başarısız olan şüpheliler, bu kez de keser alıp eve geri döndü. 26 dakika boyunca uğraşıp ter döken 2 suç ortağından M.U.K., sıcaktan bunalınca önce kaskını daha sonra üzerindeki tişörtü çıkarıp serinlemeye çalıştı. Bu sayede M.U.K.'nin yüzü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
100 ÇEYREK VE 600 BİN LİRA NAKİT
Uzun uğraş sonrası kapıyı açan şüpheliler, eve girerek yatak odasında bulunan çelik kasayı açıp içerisinden 600 bin TL nakit para ile 100 adet çeyrek altını alıp kaçtı. Evine geldiğinde hırsızların tüm birikimini çaldığını gören İbrahim Ü., soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, evin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerden birinin kapıyı zorladığı sırada kaskını çıkardığını belirleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda bu kişinin M.U.K. olduğunu tespit etti.
BİRİSİ SUÇU KABUL ETTİ, DİĞERİ İNKAR ETTİ
Polis tarafından yakalanan M.U.K., emniyetteki ifadesinde hırsızlığı birlikte gerçekleştirdiği kişinin O.Ö. olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, O.Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen O.Ö., diğer şüphelinin aksine hırsızlık olayına karışmadığını savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U.K. ve O.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.