Adana’nın meşhur lezzetleri ve zengin kültürü Beşiktaş’a taşındı

İstanbul'da Adana Lezzet Festivali'nde kültür , sanat ve lezzetler vatandaşlarla buluştu. Yöresel lezzetlerin ve kültür stantlarının yeraldığı Adana Lezzet Festivali Beşiktaş'taki Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda İstanbulluları lezzetle buluşturdu. 22-26 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'un lüks semtlerinden Beşiktaş Sanatçılar Parkının içinde açılan Festival alanında 3 kebapçı, 1 şırdancı, 1 dönerci, 2 tatlıcı 1 kahve diyarı, Kültür Bakanlığı onaylı El sanatçısı Ömer Erdoğan, Adana Kadın kooperatifi Birliği cezeryecisi , Adanaya özgü bici bicisi, İçli köfteci, sıkma ve gözlemecileri ile Adananın yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıdılar. Festivalin tamemen Adana'ya özgü firmalardan oluştuğunu belirten Festivalin Genel Koordinatörü Cem Özçelik, İstanbul'a taşınan lezzetler i tadan vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ve 5 bin kişiye yakın ziyaretçinin Adana lezzetine doyduklarını kaydetti. Büyük ilgi üzerine Cuma günü de Festival ziyaretçilerine ikramlarda bulunulacağını belirten Özçelik, Ayaklarına kadar gelen Adana lezzetini kaçırmamalarını istedi.

GELENEKSEL EL SANATLARI SANATÇISI ADANA'NIN TARİHİ DOKULARININ MİNYATÜRÜNÜ YAPIYOR

Adana Lezzetler Festivali'nde Kültür Bakanlığının somut olmayan kültür miras taşıyıcısı Geleneksel El sanatları Ahşap oymacılık sanatçısı Ömer Erdoğan, "Geleneksel sanatlarda ahşap oymacılığı yapıyorum. Adana'nın tarihi dokularının minyatürünü yapıyorum. Türkiye ve Adana'nın Kültür turizmine katkı sağlıyorum. El sanatların gelecek kuşaklara aktarılması için çıraklar yetiştiriyorum. Sanatımızı ömür boyunca devam ettireceğiz. Sanat ölmez sanat her dili konuşur" dedi.

Adana'nın Aladağ Kırsal Kalkınma Derneği Başkanı Vergi Kaplan ise Adana'nın dağlarından toplanan yöresel ürünler ve çak kozalakları ile Andız pekmezi yaptıklarını belirterek, "Aladağ bölgesinde çam kozalaklarından şuruplar yapıyoruz. Bu doğal şuruplar insan sağlığına büyük faydalar sağlıyor. Aldız pekmezi insanlar için çok faydalı, öksürük, antioksidan etkisi, Ağız yaraları gibi rahatsızlıkları giderir, solunum yollarına faydalıdır. Akciğeri temizler, Bizlerde bu doğal ilaçları vatandaşların ayaklarına kadar getiriyoruz" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör