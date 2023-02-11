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Giriş Tarihi: 11.2.2023 17:34 Son Güncelleme: 11.2.2023 19:37

Adanaspor ligden çekildi!

Ve beklenen oldu; ardı ardına yaşanan depremler sonrasında Adanaspor, ‘Birinci Lig’den çekilme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada; “2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibariyle devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz. Memleketçe yaralarımızı sarıp, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Beyaz formamızla ve taraftarımızla sahada olma ümidi bizi ayakta tutacaktır” denildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adanaspor ligden çekildi!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, kentte ardı ardına yaşanan ve büyük bir yıkıma neden olan depremler sonrasında ligden çekilme kararı aldı. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) da bildirildi.

TESİSLERİMİZİ HALKA AÇTIK

Kulüpten yapılan açıklamada; 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Adana'nın da aralarında bulunduğu 10 ilde 'olağanüstü hal' ilan edildiği hatırlatıldı. Açıklamada; "Depremden hemen sonra Adanaspor A.Ş. yönetim kurulu olarak öncelikle yardım faaliyetlerine destek olmak üzere çalışmalara başlayıp, elimizden geldiğince yardım faaliyetlerine destek olup, tesislerimizi depremzedelerin kullanımına açtık" denildi.

FUTBOLCULAR KENTTEN AYRILDI

Deprem sonrasında takımdaki yabancı oyuncuların kendi ülkelerine, yerli futbolcuların da aileleriyle birlikte başka şehirlere döndüğüne dikkat çekilen açıklamada; "Depremden etkilenen Adanamızın bir spor kulübü olan Adanasporumuzun sportif faaliyetleri ile ilgili önemli bir kararı alma zarureti hasıl olmuştur" ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, yönetimin ligden çekilme kararının gerekçelerine de yer verildi.

LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDIK

Adanaspor'dan yapılan açıklamada; "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibariyle devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz. Memleketçe yaralarımızı sarıp, gelecek sezondan itibaren, turuncu-beyaz formamızla ve taraftarımızla sahada olma ümidi bizi ayakta tutacaktır. Bu süreçte manevi destekleri ile yanımızda olan Türk futbolunun tüm paydaşlarına teşekkür ederiz" yorumu yapıldı.

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Adanaspor ligden çekildi!
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