Adana’ya tatile gelen uzman çavuş 1 kadın 2 kişiyi vurdu

Olay, 14 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Hakkari'de Uzman Çavuş olarak görev yapan Mehmet C., tatil için geldiği Adana'da bir bara giderek eğlendi. Mekan çıkışı bar çalışanı Buse S.'yi yanında götürmek isteyen Mehmet C., ret cevabı alınca diğer bar çalışanı Muhammet Ş. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet C., beylik tabancasıyla Buse S. ve Muhammet Ş.'yi vurdu. Olayın ardından mekandan çıkıp, kaçmak isteyen Mehmet C., bölgedeki trafik polisi tarafından yakalandı.

"VURDUĞUM KİŞİLERİ TANIMIYORUM"

Polisin takviye istemesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Buse S. ve Muhammet Ş., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet C., Yarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Mehmet C., ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.