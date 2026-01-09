Adapazarı’nda dehşet! Husumetlisini bıçaklayıp öldürdü

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Semerciler Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki Kazım Gezer ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 56 yaşındaki H.B. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında H.B., yanında bulunan kesici aletle Kazım Gezer'i boğazından bıçakladı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, Gezer kanlar içinde yere yığıldı.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Gezer, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



OLAY YERİNDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, market çevresinde detaylı inceleme yaptı. Ekipler olay yerinden kan örnekleri alırken, kavgada kullanıldığı değerlendirilen kesici aleti bulmak için ağaçlık alan ve çöp kovalarında arama gerçekleştirdi.





ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli H.B., suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.