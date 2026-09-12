15 yaşındaki çocuğu depoya kapatıp dövmüşlerdi! O şüpheliler gözaltına alındı

BABASINI 2022'DE NEHİRDE KAYBETMİŞTİ

Yaşanan olayların ardından şüphelilerin ölüm tehditleri ve gördüğü baskı nedeniyle 15 yaşındaki çocuk durumu uzun süre kimseye anlatamadı. 2022 yılında babası Salih Şimşek'in Sakarya Nehri'ne atlayarak hayatını kaybetmesi ve cansız bedeninin nehirde bulunmasının ardından yetim kalan genç çocuğun bakımını amcaları ve dayısının üstlendiği öğrenildi. Başına kötü bir şey gelmesinden ve ailesinin zarar görmesinden korkan mağdur çocuk, yaşadığı dehşeti iki ay boyunca kimseye anlatmadı.



VİDEO ELDEN ELE DOLAŞIP AİLENİN ELİNE GEÇİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İki ay boyunca gizli kalan dehşet, 11 Eylül akşamı saat 20.00 sularında zincirleme bir şekilde gün yüzüne çıktı. Şüpheli M. E. B. çekilen darp ve şantaj görüntüsünü Y. S.'nin arkadaşı S. P.'ye gönderdi. S. P. kayıtları mağdur çocuğun dayısı Volkan Çay'a iletti. Dayı Volkan Çay'ın videoları amca Doğan Şimşek'e göndermesiyle birlikte olay aile tarafından öğrenildi.



ÇOCUK ŞUBEYE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ailenin durumu öğrenmesi üzerine B. Ş., amcasıyla birlikte Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini darp eden M. E. B. ve kayda alan Y. S.'den şikayetçi oldu.



İKİ ŞÜPHELİ AYNI GÜN YAKALANDI

Emniyete başvuran ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M. E. B. ve kayda alan Y. S.'yi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



MAĞDUR ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI

Öte yandan uğradığı şiddeti ve sonrasındaki süreçte yaşadığı korkuyu SABAH'a anlatan 15 yaşındaki B. Ş. "Benim kız arkadaşım vardı. Onunla sevgili oldum. Onunla sevgili olduğum için kızın akrabası beni çağırdı. Ben de gittim. Buluştuktan sonra ensemi tuttular, beni depo gibi bir yere götürdüler. Orada şiddet uyguladılar bana. 'Kız kardeşime bir daha dokunmayacaksın, rahatsız etmeyeceksin, mesaj atmayacaksın' dediler. 10-20 dakika dövdüler beni. Omuzlarıma, bağırsaklarıma, kaburgalarıma vurdular. Kamera çektiler. 'Bunları kimseye söylersen benim başım yanarsa senin de başın yanar, seni vururuz, öldürürüz' dediler. Çok korktum, başıma bir şey gelir diye anneme bile söyleyemedim. Alıkoydular beni. İki ay boyunca kimseye söyleyemedim. Sırf sevgili oldum diye bu olaylar yaşandı. Sonra bu videoyu dayıma attılar. Çocuk şubeye gittik, şikayetçi olduk. Ondan sonra daha da yazmadılar. Devlet gerekeni yapar diye düşünüyorum, ben sözü devlete bıraktım. Bugün bana olduysa başka gün başka çocukların başına gelir. Adalet istiyorum" dedi.