ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Adana sanayisi rekabet gücünü sürdürüyor

Adana'nın, bu yıl da 16 firmasıyla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ağırlığını güçlü bir şekilde hissettirdiğine dikkat çeken Kıvanç, "Bu durum, Adana'nın gerçek sanayi potansiyelinin ve üretim ekosisteminin aslında açıklanan resmi rakamların ve 16 firmanın çok daha üzerinde olduğunu net bir şekilde kanıtlamaktadır.