Haberler Yaşam Haberleri ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Adana sanayisi rekabet gücünü sürdürüyor
Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:11

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Adana sanayisi rekabet gücünü sürdürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ve Türk sanayisinin en büyük oyuncularını belirleyen “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2025” araştırmasının sonuçları açıklandı. Adana’dan 16 sanayi firması listede yer aldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,“2023 yılında listeye 11 Adana firması girerken, 2024 yılında listeye 16 Adana firmamız girmişti, 2025 yılı sonuçlarında da bu sayıyı korumayı başardık. Listeye bu yıl yeni dahil olan 2 firmamızla birlikte Adana sanayisinin dinamizmi ve üretim gücü tescillenmiş oldu” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Adana sanayisi rekabet gücünü sürdürüyor
  • ABONE OL

Adana'nın, bu yıl da 16 firmasıyla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ağırlığını güçlü bir şekilde hissettirdiğine dikkat çeken Kıvanç, "Bu durum, Adana'nın gerçek sanayi potansiyelinin ve üretim ekosisteminin aslında açıklanan resmi rakamların ve 16 firmanın çok daha üzerinde olduğunu net bir şekilde kanıtlamaktadır.

Yapımı hızla süren yeni organize sanayi bölgelerimiz, genişleyen üretim alanlarımız ve stratejik lojistik avantajlarımızla önümüzdeki süreçte hem resmi listedeki yerimizi daha yukarılara taşıyacağız hem de Adana topraklarında üretilen değerlerin küresel pazardaki yerini pekiştireceğiz." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA #İSTANBUL SANAYİ ODASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Adana sanayisi rekabet gücünü sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA