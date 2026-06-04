Adaylar dikkat! 3 sınavın tarihi değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 sınav takviminde önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu. Kararın, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri nedeniyle alındığı belirtildi.

MEB AKADEMİ SINAVI ERTELENDİ

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan güncellemeye göre, 12 Temmuz 2026'da yapılması planlanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEBAGS), Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

ALES TARİHİ DEĞİŞTİ

Takvim değişikliği kapsamında bir başka düzenleme de ALES'te yapıldı. Daha önce 26 Temmuz'da uygulanacağı açıklanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) yeni tarihi 2 Ağustos 2026 oldu.

YÖKDİL AĞUSTOSA KALDI

ÖSYM'nin duyurusunda, 2 Ağustos'ta yapılacağı ilan edilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) ise 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. Adayların güncel sınav takvimini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri istendi.

LGS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin giriş bilgilerini erişime açtı. Öğrenciler; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileriyle sınav tedbirlerine dair detaylara "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrencilere teslim edilecek. Belgelerde öğrencilerin sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgilerinin yanı sıra özel sınav tedbirleri de yer alacak.

FARKLI İL BAŞVURUSU 8 HAZİRAN'A KADAR

Bakanlık, mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için de başvuru sürecini duyurdu. Buna göre başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılabilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için alınan sınav tedbirleri de giriş belgelerinde ayrıca belirtilecek. Yetkililer, öğrencilerin sınav giriş belgelerini dikkatle kontrol etmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.