29 gündür kayıp olan Sıla’nın babası SABAH’a konuştu: ‘Adeta buhar olup uçtu’

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde 17 Kasım günü "işe gidiyorum" diyerek evden çıkan Sıla Yorulmaz'dan (17) bir daha haber alınamadı. Yapılan incelemelerde, genç kızın Kızılay'a kadar geldiği, telefon sinyalinin ise bu noktadan sonra tamamen kesildiğinin belirlendiğini aktaran baba Yorulmaz, "Ondan sonra adeta buhar olup uçuyor. Telefon kapalı, sosyal medya hesapları kapalı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sıla'nın iş yeri Beytepe'de. Normal şartlarda Kızılay güzergâhını kullanması gerekmiyor" dedi.Genç kızın daha önce kısa süreli olarak evden ayrıldığı ancak o dönemlerde telefonunun ve sosyal medya hesaplarının açık olduğunu ifade eden baba, "Bu kez durum tamamen farklı. Kızımın görüştüğü bazı arkadaşları var, onları eve davet ederek tanıştık, herhangi bir gizlilik ya da kaçma ihtimali oluşmasın diye çaba gösterdik. Sıla'nın herhangi bir psikolojik rahatsızlığı yok; aksine çok zeki ve kendi ayakları üzerinde durabilen biri" ifadelerini kullandı.Konuşmakta güçlük çeken baba, "Ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz, ruh gibiyiz. Tek temennimiz kızımızın sağ salim bulunması" diyerek yetkililerden ve kamuoyundan yardım istedi. Sıla'yı gören ya da hakkında bilgi sahibi olanların emniyet birimlerine başvurması isteniyor.