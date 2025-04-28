Adım sayısını artırmak önemli

Avustralya'da Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, günlük adım sayısını artırmanın hareketsiz yaşam üzerindeki etkisini gözlemlemek için 72 bin 174 gönüllünün verilerini analiz etti. Uzmanlar, aşırı hareketsiz yaşam tarzını dengelemek için günlük 9 bin ila 10 bin adım atmanın ideal olduğunu aktardı. Ayrıca, günlük yaklaşık 4 bin ila 4 bin 500 adım atıldığında sağlık faydalarının ortaya çıkmaya başladığı tespit edildi. Araştırmanın sonuçları, adımların kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 21, erken ölüm riskini ise yüzde 39 azalttığını gösterdi.