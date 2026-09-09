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Giriş Tarihi: 9.09.2026 22:28

Adıyaman karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman karayolu Korupınar Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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İLKER ŞAHİN İLKER ŞAHİN
Adıyaman karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki araç, Korupınar Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kazaya müdahale ederek gerekli güvenlik ve kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. Kazada yaralanan M.Ö. ve M.Ö., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
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