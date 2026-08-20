Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman merkezli 5 ilde dev operasyon! Telefonda 'bankacıyım' diyerek dolandırdılar: 6 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:22 Son Güncelleme: 20.08.2026 14:23

Adıyaman merkezli 5 ilde dev operasyon! Telefonda "bankacıyım" diyerek dolandırdılar: 6 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.

İHA Yaşam
Adıyaman merkezli 5 ilde dev operasyon! Telefonda bankacıyım diyerek dolandırdılar: 6 gözaltı
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Adıyaman'da bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı çeşitli yöntemlerle 4 milyon 337 bin 875 TL dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikayeti üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

PARA TRAFİĞİ TEK TEK İNCELENDİ

Başsavcılık koordinesinde harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı çalışma yürüttü. Polis ekipleri tarafından mağdurun para gönderdiği hesaplar ve para hareketleri tek tek incelendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ile bulundukları adresler tespit edildi.

8 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda M.A.Z., O.Y., H.T., N.E., F.Y. ve İ.G. isimli 6 şüpheli, çeşitli dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekiplerinin titiz çalışmalarıyla ortaya çıkarılan dolandırıcılık olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman merkezli 5 ilde dev operasyon! Telefonda "bankacıyım" diyerek dolandırdılar: 6 gözaltı
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