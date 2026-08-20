Adıyaman merkezli 5 ilde dev operasyon! Telefonda "bankacıyım" diyerek dolandırdılar: 6 gözaltı

Adıyaman'da bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı çeşitli yöntemlerle 4 milyon 337 bin 875 TL dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikayeti üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.