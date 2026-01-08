Adıyaman’da 1 yıl önce kaybolmuştu: Nuriye Parkmaksız’dan iz yok!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak 2025 tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ın bulunması için Gölbaşı ilçesinin birçok farklı bölgesinde ve en son görüldüğü alanlarda arama ve tarama çalışmaları yapılmıştı. AFAD, jandarma, polis ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalara rağmen Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmamıştı. Ekipler karada arama yaparken insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla da havadan aramalar yapılmıştı. Nuriye Parkmaksız'ın Göksu Nehri'ne düşüp burada bulunan HES baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmadı.