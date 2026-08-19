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Giriş Tarihi: 19.08.2026 12:44

Adıyaman’da 42 yaşındaki Ömer Tunç'un ölümünde soruşturma derinleşiyor

Adıyaman’da 42 yaşındaki Ömer Tunç’un silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Tunç’un eniştesi Abuzer Ayhan’ın evinde arama gerçekleştirdi.

İLKER ŞAHİN İLKER ŞAHİN
Adıyaman’da 42 yaşındaki Ömer Tunç’un ölümünde soruşturma derinleşiyor
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Olay, Ali Dağı Mahallesi'nde Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarındaki mezarlık çevresinde meydana geldi. Dün bölgede silahla vurulmuş halde bulunan Ömer Tunç'un hayatını kaybetmesi üzerine jandarma ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Tunç'un eniştesi Abuzer Ayhan'dan şüphelenildiği öğrenildi. Bu doğrultuda jandarma ekipleri, Ayhan'ın Yeni Mahalle'de bulunan evinde arama yaptı. Aramada bazı materyallerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı belirtlildi.

Öte yandan Abuzer Ayhan'ın, iddiaya göre Ömer Tunç'un eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve olayın ardından jandarma ekiplerince arandığı öne sürüldü. Jandarma ekiplerinin, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

#ADIYAMAN

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Adıyaman’da 42 yaşındaki Ömer Tunç'un ölümünde soruşturma derinleşiyor
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