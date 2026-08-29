Adıyaman’da acı kaza: Kamyonet devrildi, şehit babası hayatını kaybetti!

Kaza, öğle saatlerinde Kahta'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kanboğazı mevkinde meydana geldi. Şevket Aslan'ın kullandığı 02 ADR 545 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan kamyonet, ardından şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şevket Aslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından yapılan incelemede Şevket Aslan'ın, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi. Aslan'ın ölümü yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.