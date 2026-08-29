Adıyaman’da acı kaza: Kamyonet devrildi, şehit babası hayatını kaybetti!

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından yapılan incelemede Şevket Aslan'ın, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi. Aslan'ın ölümü yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör