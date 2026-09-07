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Giriş Tarihi: 7.09.2026 16:46

Adıyaman'da acı kaza: Oyun oynarken yola fırlayan 10 yaşındaki Güneş hayatını kaybetti

Adıyaman'da, düğün salonun önünde akranlarıyla oynadığı sırada yolun karşısına koşarken otomobilin çarptığı Güneş Avcı (10) hayatını kaybetti. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Adıyaman’da acı kaza: Oyun oynarken yola fırlayan 10 yaşındaki Güneş hayatını kaybetti
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Kaza, önceki gece, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma K. yönetimindeki otomobil, düğün salonun önünde akranlarıyla oynadığı sırada yolun karşısına koşan Güneş Avcı'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma K. ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Güneş Avcı ise işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Güneş'in arkadaşları ile şakalaşarak yola doğru koşuşturduğu ve otomobilin çarptığı görüldü.

#ADIYAMAN

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Adıyaman'da acı kaza: Oyun oynarken yola fırlayan 10 yaşındaki Güneş hayatını kaybetti
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