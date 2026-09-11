Adıyaman’da acı olay: Dedesi tarafından hayattan koparıldı!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gece geç saatlerde Eski Kahta Köyü yakınlarında yaşanan olayda, Y.B. ile torunu Ç.A.B. (14) mısır tarlasını yabani hayvanlardan korumak için kontrole gitti. Tarlada karşılarına çıkan yaban domuzuna ateş açan Y.B.'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu torunu Ç.A.B. vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.A.B., ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör